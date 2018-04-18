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TSK duyurdu! Siirt'te PKK'ya ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 08:19 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik düzenlenen hava harekâtında 5, Siirt/Pervari kırsalında düzenlenen operasyonda ise 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Kuzey Irak ve Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Düzenlenen operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklama 'Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist ; Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiş ve silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. ' ifadeleri yer aldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada da "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 17 Nisan 2018 günü saat 14.00 sıralarında Siirt-Şırnak sınır hattında bulunan Herekol Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye yönlendirilen İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) aynı bölgede 7 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı gün saat 17.30 sıralarında söz konusu bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK Taarruz Helikopterleriyle başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun imha edildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katılımlarıyla genişletilen hava destekli operasyon devam etmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK terör Siirt

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