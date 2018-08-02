TSK duyurdu! Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir
ABD sadece rahip Brunson'ı istemiyor
Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek
Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Bu köprü altından yapıldı!
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum