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TSK duyurdu! Tunceli'de hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, düzenlenen hava operasyonu sonucunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu! Tunceli'de hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada "Tunceli/Ovacık bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 18 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
TSK hava harekatı

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