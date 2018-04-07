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TSK duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

TSK tarafından 31 Mart-6 Nisan'da Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 108 terörist etkisiz hale getirildi. Son dakika habere göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3991 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu

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Allah berket versinn ..
Bu nasıl başlık :) Sanırsınız 3. dünya savaşı başladı
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