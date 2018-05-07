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TSK, EFES 2018 Tatbikatı'na dair yeni görüntüler yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, EFES 2018 Tatbikatı'na dair görüntüler yayınladı.

ANKARA, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri, EFES 2018 Tatbikatı'na dair görüntüler yayınladı. Görüntüler TSK'nın twitter ve youtube hesabından yayınlandı.

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