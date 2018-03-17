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TSK: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

IHAAW095022-GEN/17-03-2018 - TSK: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu" 17.03.2018 09:50:22 TSI NNNN

IHAAW095022-GEN/17-03-2018

- TSK: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu"

17.03.2018 09:50:22 TSI
NNNN

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