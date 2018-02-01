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TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 22:22 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yayınladığı son dakika açıklamasına göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu.

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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TSK şehit Afrin

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