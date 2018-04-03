HABER

TSK, Fethiye açıklarında batan dalış teknesi ile ilgili görüntü paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:21 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Muğla’nın Fethiye açıklarında batan dalış teknesindeki 79 kişinin tespitinin askeri helikopter ile yapıldığını gösteren bir görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.Muğla’nın Fethiye açıklarında içinde 79 kişinin içinde bulunduğu dalış teknesi battı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Muğla’nın Fethiye açıklarında batan dalış teknesindeki 79 kişinin tespitinin askeri helikopter ile yapıldığını gösteren bir görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.
Muğla’nın Fethiye açıklarında içinde 79 kişinin içinde bulunduğu dalış teknesi battı. İhbar alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra Sahil Güvenlik, Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından denizde, karada ve havada devam eden çalışmalarda batan teknedeki dalgıç öğrencilerin kendi çabalarıyla su yüzeyinde kalmayı başardıkları ve tepelik bir alana çıktıkları açıklanmıştı. TSK’nın sosyal medya hesabından o anlara ait yeni görüntüler paylaşıldı. TSK, Tepelik bir alana çıkan 79 kişinin, askeri bir helikopter tarafından tespit edildikten sonra Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerine ait iki hücumbotla bulundukları bölgeden kurtarıldıklarını paylaşılan görüntüyle birlikte açıkladı.

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbeKuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Can Dündar hakkında kırmızı bülten!Can Dündar hakkında kırmızı bülten!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.