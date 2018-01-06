TSK görüntüleri paylaştı! Gözlem noktası ilk kez havadan...

TSK, Türkiye'nin İdlib operasyonunda Suriye topraklarında kurduğu gözlem noktalarından birinin görüntülerini ilk kez paylaştı. Yeni yıl videosunda yer verilen Gözlem Noktası 1, Şeyh Bereket Dağı'nda.
9 Ekim'de sınırı geçen keşif timleri 13 Ekim'de Şeyh Bereket Dağı'nda söz konusu gözlem noktasını kurmuştu. Halep ve Reyhanlı arasında yer alan söz konusu dağ, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrol ettiği Afrin'i kuş bakışı görüyor.
Suriye'deki iç savaşı bitirmek için harekete geçen Türkiye, Rusya ve İran, muhaliflerin elindeki en büyük vilayet olan İdlib'e gözlemci askeri birliklerin konuşlandırılması kararını Astana'da almıştı.
Halihazırda İdlib'de üç ayrı gözlem noktası bulunan Türkiye, yaklaşık 500 askerle bölgede görev yapacak.
Ankara, bugüne kadar birçok kez Afrin'deki YPG'lilere operasyon yapılabileceğini resmen ilan etti.
Suriye'deki diğer çatışmasızlık bölgeleri Şam'ın yakınındaki Doğu Guta, Humus'un kuzeyindeki Rastan ve Talbise ile Ürdün sınırındaki Deraa ve Kuneytra'nın bazı yerleri.
Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'de anlaşmaya varıldığını Eylül ayı ortasında duyurmuştu.
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