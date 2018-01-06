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TSK görüntüleri paylaştı! Gözlem noktası ilk kez havadan...

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 08:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

Yeni yıl videosunda yer verilen görüntüler arasında İdlib'te kurulan Gözlem Noktası 1 de var. Şeyh Bereket Dağı'na yerleşen Türk askeri, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrol ettiği Afrin'i kuş bakışı görüyor.

TSK, Türkiye'nin İdlib operasyonunda Suriye topraklarında kurduğu gözlem noktalarından birinin görüntülerini ilk kez paylaştı. Yeni yıl videosunda yer verilen Gözlem Noktası 1, Şeyh Bereket Dağı'nda.

9 Ekim'de sınırı geçen keşif timleri 13 Ekim'de Şeyh Bereket Dağı'nda söz konusu gözlem noktasını kurmuştu. Halep ve Reyhanlı arasında yer alan söz konusu dağ, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrol ettiği Afrin'i kuş bakışı görüyor.

Suriye'deki iç savaşı bitirmek için harekete geçen Türkiye, Rusya ve İran, muhaliflerin elindeki en büyük vilayet olan İdlib'e gözlemci askeri birliklerin konuşlandırılması kararını Astana'da almıştı.

Halihazırda İdlib'de üç ayrı gözlem noktası bulunan Türkiye, yaklaşık 500 askerle bölgede görev yapacak.

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Ankara, bugüne kadar birçok kez Afrin'deki YPG'lilere operasyon yapılabileceğini resmen ilan etti.

Suriye'deki diğer çatışmasızlık bölgeleri Şam'ın yakınındaki Doğu Guta, Humus'un kuzeyindeki Rastan ve Talbise ile Ürdün sınırındaki Deraa ve Kuneytra'nın bazı yerleri.

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Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'de anlaşmaya varıldığını Eylül ayı ortasında duyurmuştu.

Mehmet Barlas yazdı: Suriye'de terör örgütlerine destek verdik
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Anahtar Kelimeler:
TSK Suriye PKK İdlib gözlem noktası 1

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
devlet başa kuzgun leşe
gram akıl yok sanki teröriste istihbarat verir gibi bir paylaşım burası operasyon bitince paylaşıl malıydı bunun dışında paylaşılan en küçük bilgi sadece teröriste yarar tüm iç dış operasyonlarda da bu bu şekilde olmalı operasyon bitene kadar sadece bilmesi gerekenler bilsin herkes herşeye burnunu sokuyor bu burnu büyükler operasyon bitince biliversin olup biteni çok merak ediyorlarsa asker polis olsunlar kanıbozukça yorum yapan klavye dengesizleri gotunuz yiyorsa gidin kendiniz asker polis olun
Bu tür görüntülerin yayınlanması doğru mu?...
ege denizindeki 18 adayı kuşbakışı görüyormu bu karargâh?
Ana hıyanet cehape bu operasyon larada karşıydı nitekim bizim Suriye'de işimizin olmadığını falan filan zırvalıyordu hâlbuki 15bin km ötedekinin ne işi varsa İran'ın Rusya'nın neişi varsa bizimde güvenliğimizi oralardan sağlama görevimiz vardı ve hükümet bunu yaptı anahıyanet cehapeye kalsak oralar PYD nindi direnç görmeden devlet kurma haklarının olduğu söyleniyordu cehaplilerce, sihaya alçaklık diyen Hendek savaşlarında ABD köpeklerini hendeğe gömen askere katliamcı diyen 15 temmuz şehitlerini itlere benzeten referandumda kan ve iç savaştan bahseden habislerden başka ne beklenebilir ki
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