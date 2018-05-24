TSK güvencesiyle Suriyeli siviller evlerine dönüyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yürüttüğü ateşkes gözlem misyonu sayesinde hayat, normal ritmine dönmeye başladı.

Türkiye sınırına en uzak noktada (88 kilometre derinlikte) yer alan Hama'ya bağlı Morik ilçesi, TSK'nın 9 nolu gözlem noktasına ev sahipliği yapıyor.

7 Nisan 2018'de TSK'nın konuşlandığı Morik'te rejimin saldırılarından kaçan halk, evlerine dönerek, yıkılan evlerini, bahçelerini onarıyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri ve yerel meclis de ilçeyi eski haline getirmek için çalışıyor.

- Binlerce kişi geri geldi

Morik ilçesinin yerel meclis başkanı Usame Ebu Cünad AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Esed rejimi ile muhalif bölgelerin arasında geçiş noktası ve cephe hattında bulunduğunu söyledi.

Cünad, TSK'nın ateşkes gözlem noktası kurmasının ardından yaklaşık 4 bin kişinin evlerine döndüğü belirtti.

Yerel meclis başkanı Cünad, "Türkiye'nin gözlem noktasıyla güvende hissetmeye başladık. İlçe halkı yeniden terk ettikleri evlerine dönmeye başladı." dedi.