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TSK güvencesiyle Suriyeli siviller evlerine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

TSK'nın Astana anlaşmaları çerçevesinde ateşkes gözlem misyonu üstlendiği İdlib gerginliği azaltma bölgesinde siviller, güvenli şartlara kavuştu - Türkiye-Suriye sınırına en uzak gözlem noktasının kurulduğu Morik ilçesinde halk, evlerine dönüyor, bahçelerini ekiyor - Sivil Savunma ve yerel meclis de ilçedeki enkazları kaldırarak sağlık hizmeti sunuyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yürüttüğü ateşkes gözlem misyonu sayesinde hayat, normal ritmine dönmeye başladı.

Türkiye sınırına en uzak noktada (88 kilometre derinlikte) yer alan Hama'ya bağlı Morik ilçesi, TSK'nın 9 nolu gözlem noktasına ev sahipliği yapıyor.

7 Nisan 2018'de TSK'nın konuşlandığı Morik'te rejimin saldırılarından kaçan halk, evlerine dönerek, yıkılan evlerini, bahçelerini onarıyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri ve yerel meclis de ilçeyi eski haline getirmek için çalışıyor.

- Binlerce kişi geri geldi

Morik ilçesinin yerel meclis başkanı Usame Ebu Cünad AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Esed rejimi ile muhalif bölgelerin arasında geçiş noktası ve cephe hattında bulunduğunu söyledi.

Cünad, TSK'nın ateşkes gözlem noktası kurmasının ardından yaklaşık 4 bin kişinin evlerine döndüğü belirtti.

Yerel meclis başkanı Cünad, "Türkiye'nin gözlem noktasıyla güvende hissetmeye başladık. İlçe halkı yeniden terk ettikleri evlerine dönmeye başladı." dedi.

Morik Sivil Savunma Müdürü Vasıl Halabi de "Temizlik çalışmalarına başlayarak savaş nedeniyle oluşan molozları ilçe dışına kaldırıyoruz. İlçeyi yaşanır hala getirmek için yıkıntılarla kapatılan yolları açıyoruz." diye konuştu.

- "Bahçelerimize hayat geldi"

Gözlem noktası kurulmadan önce tarlalarına giremediklerini söyleyen çiftçi Abdülmünim Seyyid, "Tarlaya inmeye çalıştığımızda rejim güçleri görürse saldırıya geçerdi. İnsanlar evini bahçesi terk etti. Ağaçlar çürüdü, kurudu. Otların boyu metrelerce oldu." ifadelerini kullandı.

Seyyid, "TSK’nın kurduğu gözlem noktası sayesinde durum değişti. Bahçelerimizi belledik. Ağaçları budadık. Su veriyoruz. Bahçelerimize hayat geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

İlçeye dönerek evini onarmaya çalışan Hamza Hassavi de "Bölgeye bine yakın aile döndü. İlçede bir tane sağlık noktası varken ikincisi kuruldu. Hayat normale dönüyor." şeklinde konuştu.

İç savaştan önce yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı kentte saldırılar sonrası bu sayı 800'e kadar düşmüştü.

TSK, 13 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikal etmiş, Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşması çerçevesinde gözlem noktası kurmuştu.

Türk ordusu, İdlib'de 12. ve son gözlem noktasını 16 Mayıs'ta oluşturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib gerginliği azaltma bölgesi

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