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TSK, Hakkâri Şemdinli kırsalında, Kuzey Irak Kani-Rash Bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin taarruz helikopter kolu ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

IHAAW165332-GEN/24-04-2018 - TSK, Hakkâri Şemdinli kırsalında, Kuzey Irak Kani-Rash Bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin taarruz helikopter kolu ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 24.04.2018 16:53:32 TSI NNNN

IHAAW165332-GEN/24-04-2018

- TSK, Hakkâri Şemdinli kırsalında, Kuzey Irak Kani-Rash Bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin taarruz helikopter kolu ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24.04.2018 16:53:32 TSI
NNNN

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