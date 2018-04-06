Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’de el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, "6 Nisan 2018 tarihinde Hakkâri/Çukurca Şen Tepe bölgesinde bulunan unsurlarımızın icra ettiği operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.