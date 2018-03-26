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TSK: "Hakkari’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018’de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen ter

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:33 | Son Güncelleme

IHAAW212659-GEN/26-03-2018 - TSK: "Hakkari’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 26.03.2018 21:26:59 TSI NNNN

IHAAW212659-GEN/26-03-2018

- TSK: "Hakkari’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018’de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur."

26.03.2018 21:26:59 TSI
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