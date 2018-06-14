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TSK: Hakkari'de üs bölgesine saldırı, 1 asker şehit, 4 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre Hakkari/ Çukurca bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu bir asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.  TSK, bugün Hakkari/Çukurca’da bulunan bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonucunda, bir askerin  şehit olduğunu dört askerin de yaralandığını belirtti.

ANKARA ,(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre Hakkari/ Çukurca bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu bir asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

TSK, bugün Hakkari/Çukurca’da bulunan bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonucunda, bir askerin şehit olduğunu dört askerin de yaralandığını belirtti.

Açıklamada "Saldırının yapıldığı bölge derhal ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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