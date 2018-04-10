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TSK, Hakkari’nin Çukurca bölgesinde operasyon esnasında, kazaen uçurumdan düşen bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:06 | Son Güncelleme

IHAAW175941-GEN/10-04-2018 - TSK, Hakkari’nin Çukurca bölgesinde operasyon esnasında, kazaen uçurumdan düşen bir askerin şehit olduğunu açıkladı. 10.04.2018 17:59:41 TSI NNNN

IHAAW175941-GEN/10-04-2018

- TSK, Hakkari’nin Çukurca bölgesinde operasyon esnasında, kazaen uçurumdan düşen bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

10.04.2018 17:59:41 TSI
NNNN

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