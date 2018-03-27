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TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:30 | Son Güncelleme

TSK komutası altındaki Türk Hava Kuvvetleri, Halep kuzeyinde Um Hoş köyündeki YPG'nin mevzilerini vuruyor.

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allaha emanet olun yiğitler Rabbim hepinizi korusun
Bu nasıl cümledir Allah aşkına TSK komutasındaki Türk Hava Kuvvetleri başka kimin komutasında olacaktı ki Türk Hava Kuvvetleri
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