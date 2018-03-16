Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 6 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiğini belirterek harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530 olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekâtın, ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğine dikkat çekildi.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildiği vurgulandı.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 6 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530 olduğu bildirildi.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.