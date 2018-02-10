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TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 08:05 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tank ve zırhlı araçlarına teröristlerce yapılan saldırılar nedeniyle, savunma sanayiinde harekete geçildi.

TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor

Türkiye’nin savunma devi ASELSAN’ın son dönemde üzerinde çalıştığı önemli konu başlıklarından birini, tank ve zırhlı araçlara yönelik tehditleri durdurabilmek için aktif koruma sistemleri oluşturuyor.

Altay tankı için, yaklaşan anti tank roketleri ve füzeleri belirleyerek havada imha edecek AKKOR üzerinde çalışan ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik ‘çelik’ anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesi başlattı. Üzerinde bulunduğu zırhlı aracı her yönden gelebilecek tehdide karşı koruyacak AKKOR’un 2021’de TSK’ya teslim edilmesi beklenirken, AKKOR’dan daha farklı bir sistem olan PULAT ise monte edildiği araca doğru gelen füze/roketi fiziksel imha yöntemiyle yakın mesafede imha ediyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Ukrayna ile işbirliği içinde ‘kısa vadede’ üretilmesi planlanan PULAT, modüler mimarisi sayesinde birçok farklı tipte zırhlı araca uyarlanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Aselsan tank Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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