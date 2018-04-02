IHAAW193759-GEN/02-04-2018

- TSK: "Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 2 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir"

02.04.2018 19:37:59 TSI

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