IHAAW193759-GEN/02-04-2018
- TSK: "Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 2 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir"
02.04.2018 19:37:59 TSI
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