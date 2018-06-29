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TSK: Irak'ın kuzeyi ve Hakkari sınır bölgesine dün düzenlenen hava harekatında biri gri listede bulunan olmak üzere 10 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 06:51 | Son Güncelleme

TSK: Irak'ın kuzeyi ve Hakkari sınır bölgesine dün düzenlenen hava harekatında biri gri listede bulunan olmak üzere 10 terörist etkisiz hale getirildi


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Anahtar Kelimeler:
hava harekatı terör TSK

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