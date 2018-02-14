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TSK: "Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:00 | Son Güncelleme

TSK: "Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi."

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Anahtar Kelimeler:
hava harekatı ırak terör TSK

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