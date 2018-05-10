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TSK Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:41 | Son Güncelleme

Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığının, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı neticesinde teröristlere ait sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." ifadesi paylaşıldı.

Harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri başarıyla vuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Hakurk hava harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri

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