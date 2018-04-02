TSK: “Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 9 hedef imha edildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 9 hedefin imha edildiğini açıkladı.
TSK, Irak’ın kuzeyinde bulunan Haruk-Zap bölgesine yönelik hava harekatı düzenledi. Düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiği bildirildi.
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