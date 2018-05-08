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TSK: Irak'ın kuzeyine hava operasyonunda terör örgütü hedefleri imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 10:03 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yaptığı hava harekatında, teröristlere ait sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirildi.

TSK: Irak'ın kuzeyine hava operasyonunda terör örgütü hedefleri imha edildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yaptığı hava harekatında, teröristlere ait sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirildi.
Operasyonla ilgili TSK'nın resmi Twıtter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Hakurk karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 07 Mayıs 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.

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