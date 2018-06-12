HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TSK: Irak'ta 12 terör hedefi vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
/////ARŞİV
Uçaklar
Bombalama anları

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Yağmur, resim yaparak hayata tutunduYağmur, resim yaparak hayata tutundu
İki kez yanan Dilara pes etmedi, şampiyonluk sevinci yaşadıİki kez yanan Dilara pes etmedi, şampiyonluk sevinci yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da sapık komşu şoku! Videoya alıp annesine izletti...

İstanbul'da sapık komşu şoku! Videoya alıp annesine izletti...

İYİ Parti'de büyük şok! FETÖ'den tutuklandı

İYİ Parti'de büyük şok! FETÖ'den tutuklandı

Adalet Bakanı Gül'den Fetullah Gülen çıkışı!

Adalet Bakanı Gül'den Fetullah Gülen çıkışı!

TSK'dan Kandil ve Sincar'a 'gece' harekatı! Orgeneral Hulusi Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı

TSK'dan Kandil ve Sincar'a 'gece' harekatı! Orgeneral Hulusi Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı

Kayınvalidesinin evine molotof atan damattan şok savunma!

Kayınvalidesinin evine molotof atan damattan şok savunma!

Günlük burç yorumları: 12 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.