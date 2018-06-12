TSK: Irak'ta 12 terör hedefi vuruldu

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini duyurdu.

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