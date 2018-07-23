TSK istatistiklerine göre bedelli askerlik beklentisi katlanarak artmış

2017 yılında 391 bin 193 olan yoklama kaçağı, 2018 yılında 570 bin 422’ye, 52 bin 769 olan bakaya 56 bin 947’ye, 2 milyon 200 bin 529 olan ertesi yıla bırakma 2 milyon 930 bin 279 kişiye ulaştı. Askerlikle ilişkisi olanların sayısı ise 5 milyon 448’e ulaştı.

"BAKAYA SAYILARINDAKİ ARTIŞ..."

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; TBMM’ye sevk edilen ve bugün Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan bedelli teklifinin gerekçesinde “yığılmaya” dikkat çekilerek şöyle denildi: “Ülkemizde son yıllarda yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının gittikçe arttığı gözlemlenmekte, bu konuda oluşan birikmenin önüne geçilmesine yönelik geniş toplum kesimlerinden talepler dile getirilmektedir. Geçmiş dönemlerde farklı tarihlerde buna benzer şekilde yoklama kaçakları ile bakaya sayılarındaki artış neticesinde askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılmasına yönelik bedelli veya dövizli askerlik uygulamasını içeren çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.”

BEKLENEN GELİR

1987’de 18 bin 433 kişiden 100 milyon Alman markı, 1992’de 35 bin 111 kişiden 168 milyon Alman Markı, 1999’da 72 bin 290 kişiden 1 milyar 66 milyon Alman Markı, 2011’de 70 bin 413 kişiden 2 milyar 230 milyon TL ve 2014 yılında ise 203 bin kişiden 3 milyar 668 milyon TL gelir elde edildi. Önümüzdeki günlerde yasalaştırılacak bedelli düzenlemesi ise gerek yaş sınırının 25 yaş ile bugüne kadar çıkanların en düşüğü olması ve gerekse ödeme koşulunun 15 bin TL gibi yine düşük seviyede kalması nedeniyle 2018’deki gelirin rekor düzeyde olması bekleniyor. Bedelli kapsamına giren 5 milyon civarındaki kişinin tamamının yararlanması halinde 75 milyar TL, 1 milyon kişinin başvurması halinde ise 15 milyar TL gelir hesaplanıyor. 2014’teki son bedelli düzenlemesinden 203 bin 824 kişinin yararlandığı dikkate alınıp, 2018’deki şartların uygunluğu düşünüldüğünde yararlanmak isteyenlerin sayısının milyonu aşması bekleniyor.