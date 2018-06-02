TSK, Kandil kapısında! Barazgir Vadisi'ne giriş yapıldı, teröristler kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın üs bölgesi olan Afrin’e yönelik operasyonu başarıyla noktalamasının ardından Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyonlarına hız verdi. Kuzey Irak’ta 22 kilometre derinliğe inen TSK, terör örgütünün Türkiye’ye geçişlerinde ve cephe gerisi lojistik üsler diye adlandırdığı sınır hattının derinliklerindeki Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan bölgelerini içine alan ve bölgenin fiziki koşullarının en zorlu olduğu Bradost bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Bradost bölgesi, Şemdinli hattından Hakkâri, Van, Ağrı, Bitlis Erzurum, Erzincan ve Ermenistan’a kadar uzanan bir geçiş üssü olarak kullanılıyordu. Bölgenin kontrol altına alınması, bu hattan geçişlerin önünü kesecek.

‘YIĞINAK YAPANLAR KANDİL’E KAÇTI’



Bradost bölgesini kapsayan, içinde Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan gibi geniş bir alanda 2 aydır devam eden operasyonların ardından örgütün 14 üst düzey yöneticisinin bölgeyi terk ettiği belirtildi. Bölgedeki kaynaklar, Afrin sürecinde Türkiye’ye sızmaya hazırlanan 2 bine yakın teröristin Türkiye’ye geçemeden Kandil’e döndüğünü kaydetti. Örgütün Bradost bölgesinde çok kayıp verdiğini ifade eden yerel kaynaklar, “Coğrafya zorlu bir. Yığınak yapılan üsler boşaldı. Özelikle Hakurk Kampı ve üsleri Türkiye’ye geçişlerde önemli bir geçiş üssü konumundaydı. Ancak şu an bölgedeki teröristler Kandil’e döndü, küçük gruplar halinde sızma girişimleri de püskürtüldü” dedi.