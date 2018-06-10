TSK: Kandil yoğun hava harekâtı ile bir kez daha vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi twıtter hesabından yapılan açıklamada, Kandil'in yoğun hava harekâtı ile bir kez daha vurulduğu bildirilerek, "Irak Kuzeyi Kandil bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtı ile, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan 14 hedef imha edilmiştir" denildi.

ANKARA (DHA)

