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TSK konvoyu, İdlib çatışmasızlık bölgesinde yeni ateşkes gözlem noktası kurmak üzere Anadan ilçesine intikal etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

TSK konvoyu, İdlib çatışmasızlık bölgesinde yeni ateşkes gözlem noktası kurmak üzere Anadan ilçesine intikal etti.

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İdlib intikal TSK

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