HABER

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 21:55 | Son Güncelleme

Türk askeri konvoyu, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir ateşkes gözlem noktası oluşturmak üzere konuşlandı. Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Esad rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor.

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için bölgeye ulaştı.

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı.

Konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Ebu Zuhur ilçesine bağlı Tel Tukan kasabasında konuşlandı.

6 KİLOMETRE KALDI

Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esad rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor.

Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alıyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikalin amacı, 6. ateşkes gözlem noktasının oluşturulması.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ateşkes gözlem noktası İdlib intikal TSK

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Dünyanın hiçbir dağında böyle bir özellik yok

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Dünyanın hiçbir dağında böyle bir özellik yok

Tarlada uyuyan oğlunun üzerinden minibüsle geçti

Tarlada uyuyan oğlunun üzerinden minibüsle geçti

Antalya'da kan donduran görüntü! Çöpten bebek çıktı...

Antalya'da kan donduran görüntü! Çöpten bebek çıktı...

Şişli'de kocası tarafından öldürülen kadın için eylem(FOTOĞRAF EK)

Şişli'de kocası tarafından öldürülen kadın için eylem(FOTOĞRAF EK)

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’ndan Uludağ yorumu

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’ndan Uludağ yorumu

Şişli'de kocası tarafından öldürülen kadın için eylem

Şişli'de kocası tarafından öldürülen kadın için eylem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.