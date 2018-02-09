Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için bölgeye ulaştı.
İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı.
Konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Ebu Zuhur ilçesine bağlı Tel Tukan kasabasında konuşlandı.
6 KİLOMETRE KALDI
Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esad rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor.
Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alıyor.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikalin amacı, 6. ateşkes gözlem noktasının oluşturulması.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.
Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.
İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.
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