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TSK: "Kuzey Irak’ın Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

IHAAW101029-GEN/16-03-2018 - TSK: "Kuzey Irak’ın Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi" 16.03.2018 10:10:29 TSI NNNN

IHAAW101029-GEN/16-03-2018

- TSK: "Kuzey Irak’ın Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi"

16.03.2018 10:10:29 TSI
NNNN

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