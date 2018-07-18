TSK, Kuzey Irak'ta mühimmat deposunu böyle vurdu

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 16 Temmuz'da icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunu imha etti. O anlar ise TSK tarafından paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------
VURULMA ANI
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi
Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!
Herkese böyle patron lazım! Yürüyerek işe gelen çalışanına öyle bir jest yaptı ki....
Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
İnternetin son fenomeni: Sevimli papağan ailesi
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum