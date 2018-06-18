HABER

"TSK Menbiç'ten sonra Fırat'ın doğusuna geçmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

MENBİÇ planının beklenen bir süreç olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr.

İSTANBUL, (DHA)- MENBİÇ planının beklenen bir süreç olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen, "Türkiye’nin bekâsı için nihai çözüm ancak Fırat’ın doğusunun da temizlenmesiyle mümkün olabilir. Menbiç operasyonu daha önceden belirlenmiş bir konuydu. Menbiç’ten sonra operasyon Fırat’ın doğusuna da geçerse ülkemizin bekası açısından bir değer ifade eder. Menbiç’in de diğer bölgelerde olduğu gibi temizlenmesi çok önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolünün terör örgütü YPG’den alınmasına ilişkin yol haritası üzerinde anlaşmasından sonra bugün TSK'nın Menbiç'e girmesini değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen,"Çok kritik süreçlerden geçiyoruz, seçim arifesindeyiz. Muvaffak olacaklarına inanıyorum. Bu durumda durulmaması ve harekatın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. TSK Menbiç'ten sonra Fırat'ın doğusuna geçmelidir" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH VERİP, EĞİTMEK KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin Amerika’yla olan ilişkilerinde son dönemde bazı endişeleri olduğuna dikkat çeken Özmen, " Terör örgütü PYD’ye silah verildiği an bu işin bittiğini düşünüyorum. Bu durumu sorgulamak gerekiyor terör örgütü olan bir unsura silah, eğitim desteği vermek ve bizimle savaşmalarına ortam hazırlamak hiçbir uluslararası hukukta kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SINIR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDA"

Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu belirten Özmen, "Amerika o bölgeyi kontrol etmek istiyor. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere geriye dönüş sağlayacak güvenli ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu bir oyun gibi, Amerika bir unsuru başka bir unsura savaştırarak kâr etmeye devam ediyor. ABD’nin Fırat’ı sınır olarak algılatmaya ve kabul ettirmeye çalışması kesinlikle kabul edilmemelidir. Bu bağlamda Menbiç’ten sonra Fırat’ın doğusuna da geçilmesinin Türkiye’nin stratejik konumu açısından zorunlu olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Kanadına misina dolanan martıyı kurtardılarKanadına misina dolanan martıyı kurtardılar
İzmir'de 20 dakikalık sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi/ Ek fotoğraflarİzmir'de 20 dakikalık sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.