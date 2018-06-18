"TSK Menbiç'ten sonra Fırat'ın doğusuna geçmeli"

İSTANBUL, (DHA)- MENBİÇ planının beklenen bir süreç olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen, "Türkiye’nin bekâsı için nihai çözüm ancak Fırat’ın doğusunun da temizlenmesiyle mümkün olabilir. Menbiç operasyonu daha önceden belirlenmiş bir konuydu. Menbiç’ten sonra operasyon Fırat’ın doğusuna da geçerse ülkemizin bekası açısından bir değer ifade eder. Menbiç’in de diğer bölgelerde olduğu gibi temizlenmesi çok önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolünün terör örgütü YPG’den alınmasına ilişkin yol haritası üzerinde anlaşmasından sonra bugün TSK'nın Menbiç'e girmesini değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen,"Çok kritik süreçlerden geçiyoruz, seçim arifesindeyiz. Muvaffak olacaklarına inanıyorum. Bu durumda durulmaması ve harekatın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. TSK Menbiç'ten sonra Fırat'ın doğusuna geçmelidir" diye konuştu.

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