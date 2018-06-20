Terör örgütü Menbiç'teki mevzileri terk etmiş

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Münbiç'teki devriye faaliyetlerinin Türkiye ve ABD askeri yetkilileri arasında bugüne kadar çeşitli yer ve zamanlarda yapılan toplantılar doğrultusunda yürütülürken bugüne kadar icra edilen faaliyetler neticesinde devriye güzergahında bulunan YPG terör örgütü mensuplarının bulundukları mevzi ve karakolları terk ettiği gözlendi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Münbiç'te icrasına başlanan devriye faaliyetleri, Türkiye ve ABD askeri yetkilileri arasında, bugüne kadar çeşitli yer ve zamanlarda yapılan toplantılar doğrultusunda yürütülüyor.

Bu kapsamda, mayıs başında her iki ülkenin ilgili karargah başkanları arasında yapılan görüşmenin ardından Türk ve ABD askeri yetkilileri arasında Ankara'da ilk koordinasyon toplantısı yapıldı. Daha sonra Türkiye ve ABD Genelkurmay Başkanları arasında 16 Mayıs 2018'te Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmede Münbiç Güvenlik Prensipleri konusunda mutabık kalındı. Bu görüşme sonrasında 12-13 Haziran'da Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, Stuttgart'taki ABD'nin Avrupa Komutanlığı Karargahı'nda uygulama hazırlık toplantısı yapıldı.