TSK Münbiç'te devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği belirtildi.
- Münbiç yol haritası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.
Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.
Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.
YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.
Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.
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