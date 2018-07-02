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TSK Münbiç'te devriye faaliyetlerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 19:12 | Son Güncelleme

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği belirtildi.

- Münbiç yol haritası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları

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