HABER

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Bölgede yakalanan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda bir evin bahçesi ve müştemilatında toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi. Türk güvenlik güçlerinin bölge insanına gösterdiği ilgi, şefkat ve iyi muameleyle aralıksız yürütülen insani yardım faaliyetlerinden etkilenen teröristin, güvenlik güçlerine yardım etme kararı verdiğini söylediği öğrenildi.

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Afrin'de, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Bölgede yakalanan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda Mabatlı'ya bağlı Anbarlı köyüne Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve Özgür Suriye Ordusu tarafından operasyon gerçekleştirildi.

2080699_5064a0fb6f6afc4aaf4167fb27d3b67c

Koordineli operasyon sonucu bir evin bahçesi ve müştemilatında toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

Söz konusu teröristin, Türk güvenlik güçlerinin bölge insanına gösterdiği ilgi, şefkat ve iyi muameleyle aralıksız yürütülen insani yardım faaliyetlerinden etkilendiğini, bundan dolayı güvenlik güçlerine yardım etmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi.

AA

PARTNERYüzü görüldüğü anda öldürülecekYüzü görüldüğü anda öldürülecek
Sivrihisar'daki 'hava yarışları' nefes kestiSivrihisar'daki 'hava yarışları' nefes kesti
Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktıYusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin PKK Suriye TSK Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.