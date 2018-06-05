TSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki lojistik ve eğitim kamplarına yönelik operasyonları 2 aydan bu yana kararlılıkla devam ediyor. Sessiz sedasız süren Irak’ın kuzeyindeki sınır ötesi operasyonlar sonucunda örgütün 5’i tedavi ve lojistik, 11’i siyasi ve silahlı eğitim olmak üzere toplam 16 kampının tamamen ortadan kaldırıldığı öğrenildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, özellikle Bermize ve Hakurke üslerinin örgüt için Türkiye’ye geçişlerde kullanılan özel bir üs olduğunu belirterek, her 2 üssün de Türkiye’ye yakın ve korunaklı bölgeler olması nedeniyle yaralanan teröristlerin ilk tedavisi için kullanıldığını belirtiyor.

KANDİL'İN GEÇİŞ KAPISINA DAYANDI

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; TSK’nın dün itibarıyla 25 km derinliğe indiğini kaydeden operasyon alanına en yakın yerleşim yeri Soran’daki (Diyana) askeri yerel kaynaklar, TSK’nın bölgede geniş arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü, terör örgütünün merkez üssü Kandil’in en kritik kapısı aynı zamanda da geçiş noktası olan “Barazgir” vadisine dayanıldığını belirtiyor. Ayrıca bölgede yığınağın başladığı da gelen bilgiler arasında. Bölgedeki askeri kaynaklar ise PKK’nın 1984’ten bu yana Kaletuka ve Barazgir’de 2 lojistik bölgede örgütün tüm bilgilerinin yer aldığı bir arşivin olduğunu, ele geçmesi durumunda örgütün yıllardır kimlerle diyalog kurduğu ve tüm dünyadaki hareketliliğinin ortaya çıkacağını belirtiyorlar. Bölgede 24 saat İHA’larla izleme yapıldığı da kaydedildi. Bölgedeki askeri kaynaklar ise temmuz ayının ilk haftasında Kandil’e açılan ana vadi kapısı Barazgir’e yönelik operasyonların başlayacağını belirtiyor.