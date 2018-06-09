TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak

Suriye-İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 Kulekol yapıldı. Kulekol'ların içinde askerlerin ihtiyaç duyduğu her şey yer alıyor. Sınırı daha güvenli hale getirmek ve yasadışı geçişleri önlemek için 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilen Kulekol'ların, duvarları havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı özel bir malzemeyle örüldü. Binadaki bütün camlar kurşun geçirmez, kapıların tamamı ise çelikten yapıldı.

DAYANIKLILIK İÇİN C50 BETONU VE DRAMİX TELİ KULLANILDI



Kulekol'larda, 10 kişilik bir askeri tim her türlü ihtiyacını karşılayıp yaşamını devam ettirebilecek. Birinci katta silahlık, banyo ve tuvalet, ikinci katta elektronik sistemlerin bağlı olacağı üniteler, üçüncü katta kulede bulunan askerler için yaşam alanları, diğer iki katta ise açık ve kapalı gözetleme yerleri var. Her kulenin yeri askeri birlikler tarafından stratejik olarak belirlendi. Kulekol'lar elektronik gözetleme sistemleriyle uyumlu olarak ASELSAN yetkililerinin de desteğiyle tamamlandı. Duvar kalınlığı 30 santimetre olan kulekolların inşaatında C50 betonu denilen yüksek dirençli beton kullanıldı. Ayrıca betona direncini artıran Dramix teller eklendi. Eski ve yeni kulekollar yan yana duruyor ve hemen yanlarında mayınlı arazi var.