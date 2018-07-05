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TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler de izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 07:54 | Son Güncelleme

TSK'nın 'Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı'nda, terör örgütü PKK'nın elebaşını imha etme senaryosu çalışıldı. Seyir halindeki bir aracı bombalayan birliklerin, terörist cesedinden numune alıp DNA testi yapışını Amerikalılar da dikkatle izledi.

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler de izledi

26 Haziran'da başlayan Uluslararası Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı yarın sona erecek. Konya Atış Sahası'nda icra edilen tatbikatı 3. Ana Jet Üssü Harekât Komutanı Albay Mete Kuş yönetiyor. Sınır ötesi terörle mücadele operasyonları için bir deneme laboratuvarı işlevi gören tatbikat, 61 saat gündüz, 40 saat da gece ortamında yapıldı. Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan ordu birliklerinin de katıldığı tatbikatta savaş uçakları 101 sorti uçuş gerçekleştirdi. Helikopterler ve özel kuvvet unsurlarının jetlerle birlikte aynı anda harekât icrasına çalıştıkları tatbikatta en dikkat çekici sahne, 'bir terör örgütü liderinin yakalanması' senaryosu oldu.

TERÖRİSTBAŞI VURULDU DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Tatbikat kapsamında çalışılan senaryoya göre, bir yerden bir yere doğru karayoluyla intikal edeceği istihbaratı alınan terörist lider, F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerin hava desteğiyle etkisiz hale getirildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, senaryo kapsamında daha önce bölgeye sızdırılan ileri muharebe kontrolörleri F-16'larla irtibat kurdu; terör elebaşının geçişi sırasında köprüler vurularak teröristin geçişi kısıtlandı. Ardından araç, ATAK helikopterlerle vuruldu, hava savunma sistemlerinin helikopterle yapılacak harekâtı engellemesine karşı da F-16'lar harekete geçirildi. Teröristbaşı etkisiz hale getirilirken bölgeye indirilen özel kuvvet personeli, elebaşının kimliğinin belirlenmesi için cesetten DNA örneği aldı.

TATBİKATI YPG DESTEKÇİSİ ABD DE TAKİP ETTİ

Türkiye'nin Irak ve Suriye kuzeyindeki harekâtlarında edindiği tecrübeleri de yansıtan tatbikatın 'lider avı' bölümü, 51'e yakın ülkenin takip ettiği tatbikatın en çok ilgi gören bölümü oldu. Tatbikatı takip eden ülkeler arasında Suriye'de PKK/YPG'yi destekleyen ABD de vardı.

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Anahtar Kelimeler:
TSK DNA örneği ABD tatbikat PKK

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