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TSK'nın teröristlere operasyon görüntüsünü silen YouTube'tan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:48 | Son Güncelleme

Terör örgütünün Afrin'e giden mühimmat ve silah konvoyunun vuruluş anına ilişkin TSK tarafından paylaşılan video YouTube'tan silindi. Videoya erişim kısa süre sonra yeniden açıldı. YouTube'tan konuya ilişkin bir açıklama da geldi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler Youtube tarafından silindi. Youtube, "şiddet barındırdığı" gerekçesiyle sildiği videoya bir süre sonra yeniden izin verdi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verilmişti: "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

Harekat esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

Terör konvoyunun vurulduğu anın görüntüsü de Twitter'dan paylaşıldı ve Youtube'a yüklendi. Ancak Youtube, konvoyun vurulduğu ana ilişkin görüntüleri sildi.

Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" yazısı çıktı. Video, daha sonra yeniden erişme açıldı.

Bu sabah ise TSK'nın twitter hesabından teröristlerin vurulduğu anın videosu doğrudan yüklenerek paylaşıldı.

YOUTUBE'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak, YouTube'tan şu açıklama geldi: "YouTube’ta kullanıcılarımızın Topluluk Kuralları olarak adlandırdığımız ilkeleri bildiğine güvenmekte ve bu ilkeleri ihlal ettiğine inandıkları videoları işaretlemelerini temel almaktayız. İşaretlenen tüm içerikler hızlı şekilde inceledikten sonra söz konusu kuralları ihlal ettiği anlaşılırsa video kaldırılmaktadır. Nadiren, kullanıcılar tarafından işaretlenen ya da ekiplerimiz tarafından belirlenen bir videonun yanlışlıkla kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durum fark edildiğinde, içeriğin incelenmesinin ardından kaldırılan videonun veya kanalın tekrar açılmasını da içerecek şekilde, gerekli adımlar atılmaktadır."

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TSK youtube Afrin

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
zoruna gidenin borusuna gitsin demişler
Yakın çekim olsa neyse ama bu tür videolar hep var neyin yasaklanması bu acaba
Siddet barindiriyormus? Kafa kesme videolarini yayinlayan bu youtube degilmiydi? Tecavüzleri yayinlayan bu degilmiydi? Demekki mehmetcik iyi dokundurmus. Siz yayinlamayin zaten millet biliyor neler dönüyor.
haclilar kendi pisliklerinin gebermesini yedirememistir. dusunsenize kendi pisliklerinin leslerinin patlamasini yayinlamak zorunda kaliyorlar :)
yalan dolan. o kadar küfürlü yorumları şikayet ediyorum hala duruyor yorumlar. hızla incelendiği yalan
birilerinin morali bozulmasın diye kaldırmış,ama kapitalist düzeninn kuralı gereği,gelen tepkileri göze alamamış olabilir misiniz?
HELAL OLSUN ASKERİMİZE. KAFİRLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!
haklı olmak değil nasıl kulis yaptığın önemli biz yapamıyoruz maalesef teröristler biliyor bu işi!!! millet bizi masumları katlediyor zannediyor hergün eylem var avrupada
amerikanin ypg ye gönderdiği silahları vuramadikdan sonra ne kıymeti ola ki o silahlar şimdi bizi vuruyor bizim basgan da hala dost eli umuyor yazık. yinede helal olsun askerimize
biz vuruyoruz dünya kuduruyor
yalancı adiler pkknın yaptığı baskınlar patlattığı bombalar şiddet nefret içermiyo ama teröristleri vurmak mı şiddet içeriyo
VUR VUR İNLESİN SELO - FİGEN DİNLESİN :))
Avrupa abd her türlü pisliği yapar ne yapıyon sen coni deyince eteğini giyer yanlışlıkla oldu abi der
kafa keseni yayınla şiddet yok zorunamı gitti
Küllen yalan tabiki öyle videolar var ki bunun yanında devede kulak kalır..Görüntülerde bir şey dahi belli değil neyi rahatsız eder anlamam..
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