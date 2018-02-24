TSK'nın vurduğu terör konvoyu ile ilgili ilginç detay!

Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Afrin'e girmeye çalışırken vurulan mühimmat yüklü terör konvoyunda, "Bekle bizi Erdoğan" yazılı olduğunu belirtti. Konvoyu vuran komutanın o andaki duygularını ifade eden sözleri de aktaran Tayyar, "Konvoyu vurunca diyor ki bir komutan; 'mühimmat yüklüydü tereddüt etmeden vurduk, geldiler ve gördüler'" ifadelerine yer verdi. Tayyar, terör konvoyunu vuran askerler için ise "Yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



Genelkurmay Başkanlığından, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu bildirilmişti. Ayrıca açıklamada, "Harekat sırasında yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir." ifadesine yer verilmişti.