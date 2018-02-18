TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında dün kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve ışid mensubu 44 terörist öldürüldü. Dün Afrin'den bir şehit haberi daha geldi.

TSK'DAN SON AÇIKLAMA



Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HAKKARİ'DE DE 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



TSK'dan yapılan açıklamada, dün bir askerin şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli - Irak kuzeyi uzanımında bir şehit verdiğimiz bölgede icra edilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN ASKERİ SEVKİYAT



Sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.