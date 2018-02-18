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TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 10:03 | Son Güncelleme

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 30. güne girildi. Afrin'den son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan dün bir askerin şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında dün kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve ışid mensubu 44 terörist öldürüldü. Dün Afrin'den bir şehit haberi daha geldi.

TSK'DAN SON AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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HAKKARİ'DE DE 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada, dün bir askerin şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli - Irak kuzeyi uzanımında bir şehit verdiğimiz bölgede icra edilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN ASKERİ SEVKİYAT

Sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

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AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

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TSK Afrin

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
peki 1600 kisi etkisiz se zatwn orda 6000-7000 ypgli var neden afrin bolgesinin yaklasik %5-6 si alindi bu rakamlara bakarsak %25-30 u alinmaligdi dusunsene savasta kardi tarafin %30 uni yok ediyorsun aldigin toprak %5 inanana
hani öso denilen milli teroristler vardi galiba sayilari soylenmeyecek kadar cok sonucta niyazi oldular ne fark eder.
yaww ölebir konuşuyor sunuzki cıldırmamak eldedegill
ÖZGÜR TÜRKİYE ORDUSU KURULMALI GONULLU KUVAY MİLLİYE RUHU SURİYE DE SAVASSINLAR BÖYLECE ASKERIMIZ DOĞU DA DA ETKİN OPERASYON YAPABILSIN
Ulkedeki 3.000.000 Suriyeliden kurulabilir rahatlikla bi 100-150.000 kişilik
mynet nasıl olsa sizin gibilerin yorumlarını boş gecmiyor yazın bizimkileri siliyor anlatın siz
Psikolojik üstünlük sağlamak için hep abartılı rakam veriliyor.
@deniz_gizli_1995 kendini çok zeki milleti ahmak sanıyorsun. İstanbul Türkiye’nin %20 si ama yüzölçümünde 64. propaganda yapacağına al silahını dağa çık bir gün şerefli bir asker seni bulur o zaman sorarsın yüzölçümünü sonra alırsın boyunun ölçüsünü
Hedef KIZILELMA.
önce bubun. savaş olabilmesi için karşinda bi devlet olmasi gerekiyor sen şimdi bu teröristlere yapilan operasyona savaş dersen meşru olarak terör örgütünün probagandasini yapmiş olursun lütfen terimlere dikkat edelim ayrica ölen kişi sayisiyla nasil olurda operasyonu değerlendirirsin anlamadim oyun değil aslanim bu call of duty değil eski asker
deniz_gizli_1995 sen nekadar zekisin öyle ya harcanma buralarda bi üniversitenin matematik bölümüne gir Prof olursun. ve ido_pling_1978 sende hain bir terörist destekçisisin.Zoruna gidiyor değilmi 1600ün üzerinde leş almış olmamız?Hepsini geberteceğiz orda sen ve senin gibi kendini zeki sanan algıcı akıllılar devam edin böyle. Her sabah leş sayıları güncelleniyor bizde keyifle takip ediyoruz.
böyle bir haber yapıldığında bilinki şehidimiz var.mynetin özel görevlendirdiği hayalet bir muhabir var gidip teröristleri tek tek sayiyor
afrinde pek te abartacak kadar terörist kalmadı osmanlının torunları kalanada cok kıza zamanda osmanlı tokatını atarlar
CENABI HAK ASKERLERİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN ALLAHIN LANETİ PKK PYD HDP FETO VE İSRAİLİN ÜZERİNE OLSUN
tabi daha çok mesaj atın tsk yol yapııyor bunlar kendine
en kısa sürede kuvay-ı milli gücü kurulup afrine gönderilmelidir.bu gücün başına sayın kılıçdaroğlu gibi yiğit bir efe getirilmelidir.
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