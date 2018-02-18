TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında dün kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve ışid mensubu 44 terörist öldürüldü. Dün Afrin'den bir şehit haberi daha geldi.
TSK'DAN SON AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
HAKKARİ'DE DE 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK'dan yapılan açıklamada, dün bir askerin şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli - Irak kuzeyi uzanımında bir şehit verdiğimiz bölgede icra edilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN ASKERİ SEVKİYAT
Sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ
22 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan
23 Ocak
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı
27 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan
Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş
3 Şubat
Teğmen Cihangir Çubukçu
Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen
Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül
Uzman Çavuş Ufuk Aktağ
Uzman Onbaşı Fırat Karaca
Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu
4 Şubat
Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren
Uzman Çavuş Selim Vurdal
5 Şubat
Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya
Piyade Teğmen Ahmet Aktepe
Uzman Çavuş Ali Yılmaz
7 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar
Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan
9 Şubat
Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu
10 Şubat
Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz
Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin
Uzman Çavuş Halis Koca
Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın
Uzman Erbaş Enes Sarıaslan
Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu
Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege
Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş
Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan
Pilot Üsteğmen Erdem Mut
Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman
17 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin
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