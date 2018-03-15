TSK operasyonu! Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı var

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan gözaltı kararı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyonlar başlattı. Muğla merkezli ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum illeri yer alıyor. FETÖ silahlı terör örgütünün TSK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı hakkında açıklamanın Muğla Emniyet Müdürlüğünce ileriki saatlerde yapılacağı açıklandı.
ESKİ YARBAY TUTUKLANDI
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası kapsamında KHK ile açığa alınan eski Yarbay Emin Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimi davası kapsamında Dalaman Deniz Hava Meydan Komutan Yardımcısı Yarbay rütbesindeki Emin Keskin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına suikast timinde görevli askerlerin kullandığı helikopterin Dalaman Deniz Hava Meydan Komutanlığından yakıt ikmali yapması olayına adı karışan Emin Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
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