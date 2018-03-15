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TSK operasyonu! Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:24 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 16 ilde 35’i muvazzaf birisi KHK ile ihraç edilmiş subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TSK operasyonu! Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı var

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan gözaltı kararı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyonlar başlattı. Muğla merkezli ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum illeri yer alıyor. FETÖ silahlı terör örgütünün TSK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı hakkında açıklamanın Muğla Emniyet Müdürlüğünce ileriki saatlerde yapılacağı açıklandı.

ESKİ YARBAY TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası kapsamında KHK ile açığa alınan eski Yarbay Emin Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimi davası kapsamında Dalaman Deniz Hava Meydan Komutan Yardımcısı Yarbay rütbesindeki Emin Keskin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına suikast timinde görevli askerlerin kullandığı helikopterin Dalaman Deniz Hava Meydan Komutanlığından yakıt ikmali yapması olayına adı karışan Emin Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
TSK FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri Muğla operasyon

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
"FETO bakanlar kurulunda" yandaş yazar dilipak fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren feto ile kasila kasila poz verenlere sıra gelecek mi? Nerdesin eyyy ADALET
Sayet adalet olsaydı fetoya her istediğini veren Feto ile 20 yıllık beraber yürüttük bu yollarda şarkısını seslendiren baş fetocular hesap veriyor olurdu
şu ordudan elınızı çekemedınız gıttı be ordunun yarısı savaşta yarısı içerde her günde orduya operasyon ayıptır yeterın be yarın onun arkasına sıgınacaksınız unutmayın
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