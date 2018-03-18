HABER

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in kuzeybatısında ele geçirilen terör örgütünün mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı.

TSK, Afrin kuzeybatısında ele geçirilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 150 metre uzunluğunda 12 gözlü betonarme yeraltı mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı.

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

1 / 6

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in kuzeybatısında ele geçirilen terör örgütünün mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı.
2 / 6

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!
TSK, Afrin kuzeybatısında ele geçirilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 150 metre uzunluğunda 12 gözlü betonarme yeraltı mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı.
3 / 6

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!
4 / 6

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!
5 / 6

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!
6 / 6

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin TSK PKK YPG silah

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bizim Afrin de ne işimiz var diyenler iyi baksın
Başkası paylaşsaydı inanmakta zorlanırdım.TSK paylaştıysa şüphe götürür tarafı yoktur. Ancak savaşmadan kaçan terör örgütü geride bıraktığı mühimmatı neden imha etmez anlamadım.
Malzemelerin hepsi Amerikadan gelmiş hani üye olduğumuz Natonun başı
Diğer Haberler
Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'

Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.