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Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:02 | Son Güncelleme

TSK'dan Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Son dakika habere göre, TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 28 Nisan 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Ayrıntılar geliyor...

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TSK terör PKK Son dakika kuzey ırak

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