Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin Afrin ilçesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak 2018’de şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın naaşlarına ulaşılmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.