TSK sınır ötesindeki terör hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi.
Bunun üzerine hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.
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