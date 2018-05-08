HABER

TSK sınır ötesindeki terör hedeflerini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi.

Bunun üzerine hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!
İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındıİYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakurk hava harekatı Irak'ın kuzeyi Türk Silahlı Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 7 Mayıs: Be sefer tek kişiye!

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Be sefer tek kişiye!

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

Eski nüfus cüzdanları ile 24 Haziran seçiminde oy kullanılabilecek mi?

Eski nüfus cüzdanları ile 24 Haziran seçiminde oy kullanılabilecek mi?

İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

Kuzey Irak'a hava operasyonu!

Kuzey Irak'a hava operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.