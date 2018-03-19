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TSK: "Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 19 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda üç silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:37 | Son Güncelleme

IHAAW203117-GEN/19-03-2018 - TSK: "Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 19 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda üç silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." 19.03.2018 20:31:17 TSI NNNN

IHAAW203117-GEN/19-03-2018

- TSK: "Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 19 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda üç silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

19.03.2018 20:31:17 TSI
NNNN

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