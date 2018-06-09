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TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

TSK Şırnak'taki operasyonlarda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son 2 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 14 oldu.

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarda son iki günde hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 14 olmuştur" açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
TSK şırnak terörist

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