TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarda son iki günde hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 14 olmuştur" açıklamasını yaptı.



