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TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin TSK'dan açıklama geldi. Son dakika habere göre TSK, Afrin'de öldürülen terörist sayısını 3 bin 530 olarak açıkladı. Afrin'de 2 köy ve stratejik önemdeki 2 tepe temizlendi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Twitter'dan paylaştığı videoda, "Afrin’de halk terör örgütünün engellerini kazma-kürekle ve elleriyle aşıyor" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. TSK'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu kuvvetleriyle ilçe merkezine yaklaşmasıyla Afrin'deki siviller de kaçmaya başladı.

Sivilleri kalkan olarak kullanmayı planlayan teröristler buna engel olmak için ilçe merkezinin çeşitli yerlerine engel ve barikatlar kurdu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, sivil halkın Afrin merkezinden kaçmasına ilişkin anlar yer aldı. Terör örgütü YPG/PKK üyeleri kurdukları barikat ve engellerle halkın ilçe merkezinden kaçmasına engel olurken, vatandaşlar kazma ve küreklerle bunları aşarak ilçe merkezinden ayrılıyor.

KUZEY IRAK'A HAVA OPERASYONU

Irak'ın kuzeyi Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyon devam ediyor. Şu ana kadar 10 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda ağır ve hafif silah ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

2 KÖY VE 2 STRATEJİK TEPE ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin'in Yukarı Meski ve Aşağı Meski Köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.

Ayrıntılar geliyor...

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK PYD PKK

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
umrumda degil TSK nin başarısı CUMHURBASKANINIZ biz chp lileri terorist pkkli ve fetocu gosterdi bir tane namuslu akpli cikipda cumhurbaskanina yanlış konusuyorun demedi adam kurani kerimi guncelemeten (guncellemek değişiklik yapmaktir) müsvedde muslumanlar buna bile ses cikarmiyorlar istiklal marşımızla oynuyor sesiniz cikmiyor RUHSUZLAR.
@arjursum terörist değilmisiniz peki ?
SURİYELİLERİ SINIR DIŞI EDİN HEPSİ SOĞAN KOKUYOR
tarihte hiç bir yerde görmemişsinizdir çukur kazan etek giyen düşman Allah düşmanın da mert ini versin
PORTAKAL NASIL TÜRK ASKERİ AMA...BIRAK SANDIK,MANDIK ASKERA BAK KÖK SÖKTÜRÜYOR..
Saydin mi
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