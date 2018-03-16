TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. TSK'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu kuvvetleriyle ilçe merkezine yaklaşmasıyla Afrin'deki siviller de kaçmaya başladı.

Sivilleri kalkan olarak kullanmayı planlayan teröristler buna engel olmak için ilçe merkezinin çeşitli yerlerine engel ve barikatlar kurdu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, sivil halkın Afrin merkezinden kaçmasına ilişkin anlar yer aldı. Terör örgütü YPG/PKK üyeleri kurdukları barikat ve engellerle halkın ilçe merkezinden kaçmasına engel olurken, vatandaşlar kazma ve küreklerle bunları aşarak ilçe merkezinden ayrılıyor.

KUZEY IRAK'A HAVA OPERASYONU



Irak'ın kuzeyi Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyon devam ediyor. Şu ana kadar 10 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda ağır ve hafif silah ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

2 KÖY VE 2 STRATEJİK TEPE ELE GEÇİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin'in Yukarı Meski ve Aşağı Meski Köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.

Ayrıntılar geliyor...